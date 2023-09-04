Дитятев Евгений Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
ГААК ф.233 оп1д.1191 сторожил, выход из Томской губернии
Место жительства
С 1862 ст.
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф.233 оп1д.1191 приписной надельный крестьянин. в 1917г сыновья: Иван 20л,Степан 15л,Николай 30л,Василий 23г, жена Мавра 57л,дочь Алексида 17л.
Смерть
Неизвестно