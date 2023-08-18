Широких Парасковья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широких Парасковья Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1682 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Широких Тимофей Степанов

Отец ребёнка: Широких Степан Михайлов

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Широких Константин Степанов

Отец ребёнка: Широких Степан Михайлов

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Широких Михей Степанов

Отец ребёнка: Широких Степан Михайлов

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широких Степан Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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