Широких Парасковья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Отец ребёнка: Широких Степан Михайлов
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Широких Константин Степанов
Отец ребёнка: Широких Степан Михайлов
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Широких Степан Михайлов
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710