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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Анофрей Денисович

Отец ребёнка: Киселев Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Остап Денисович

Отец ребёнка: Киселев Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Петр Денисович

Отец ребёнка: Киселев Денис

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Киселев Михаил Денисович

Отец ребёнка: Киселев Денис

Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Киселев Афанасий Денисович

Отец ребёнка: Киселев Денис

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