Камалеева (Зайнуллина) Рахиля Зайнулловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайнуллин Зайнулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нуржихан Гарафетдиновна
Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин
Рождение ребёнка
1926
Сын: Камалеев Гаптелхай Гаптелхакович
Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Фаттахова Бибисара Гарафетдиновна
Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин
Рождение ребёнка
?.02.1934
Сын: Камалеев Рашит Гарафетдинович
Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камалеев Гаптелхак Гарафетдинович
Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камалеев Гарафетдин
Смерть
Неизвестно