Камалеева (Зайнуллина) Рахиля Зайнулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалеева (Зайнуллина) Рахиля Зайнулловна

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайнуллин Зайнулла

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нуржихан Гарафетдиновна

Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин

Рождение ребёнка
1926

Сын: Камалеев Гаптелхай Гаптелхакович

Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Фаттахова Бибисара Гарафетдиновна

Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин

Рождение ребёнка
?.02.1934

Сын: Камалеев Рашит Гарафетдинович

Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалеев Гаптелхак Гарафетдинович

Отец ребёнка: Камалеев Гарафетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалеев Гарафетдин

Смерть
Неизвестно
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