Легович Андрей Леонидович
Место рождения
Дата рождения04.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1979
Отец: Легович Леонид Андреевич
Мать: Легович Лариса Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.2005
Дочь: Легович Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Легович Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легович Светлана Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно