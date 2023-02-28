Легович Андрей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легович Андрей Леонидович

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Место рождения

Павлодар

Дата рождения

04.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1979

Отец: Легович Леонид Андреевич

Мать: Легович Лариса Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.2005

Дочь: Легович Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Легович Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легович Светлана Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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