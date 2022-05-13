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Семин Максим Максимович
Семин Максим Максимович
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Место рождения
Казань
Дата рождения
13.05.2022
Пол
Мужской
Отец
Семин Максим Владимирович
1983 г.р.
Мать
Данилова Татьяна Николаевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2022
Отец:
Семин Максим Владимирович
Мать:
Данилова Татьяна Николаевна
Казань
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