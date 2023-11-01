Неретина Дарья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1871 ст.
Дата смерти23.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1910 ст.
Дочь: Меньших Мария Егоровна
Отец ребёнка: Неретин Егор Васильевич
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1953
Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область