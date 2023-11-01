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Неретина Дарья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1871 ст.

Дата смерти

23.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1910 ст.

Дочь: Меньших Мария Егоровна

Отец ребёнка: Неретин Егор Васильевич

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неретин Егор Васильевич

Смерть
23.03.1953
Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
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