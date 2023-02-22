Кашанина Василиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашанина Василиса Степановна

Кашанина Василиса Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кашанин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Кашанин Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кашанин Василий Егорович

Отец ребёнка: Кашанин Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кашанин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Кашанин Егор Тимофеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Кашанин Егор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close