Кашанина Василиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Кашанин Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Кашанин Егор Тимофеевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Кашанин Егор Тимофеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Кашанин Егор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно