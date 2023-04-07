Устинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Михаил Федорович
Мать: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Семенович
Смерть
Неизвестно