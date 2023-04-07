Устинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Михаил Федорович

Мать: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно