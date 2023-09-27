Майоров Вячеслав Адольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Вячеслав Адольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Фамилия при рождении Жмуд.
Бракосочетание
18.08.1969

Жена: Майорова Людмила Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вячеслав Анатольевич Жмуд взял фамилию жены.
Рождение ребёнка
29.05.1977

Дочь: Муравейская Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Майорова Людмила Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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