Майоров Вячеслав Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Фамилия при рождении Жмуд.
Бракосочетание
18.08.1969
Вячеслав Анатольевич Жмуд взял фамилию жены.
Рождение ребёнка
29.05.1977
Дочь: Муравейская Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Майорова Людмила Анатольевна
Место жительства
2014
Место жительства
Неизвестно