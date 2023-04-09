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Синяков Виктор Алексадрович
Синяков Виктор Алексадрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1956
Пол
Мужской
Отец
Синяков Александр Иванович
1932 г.р.
Мать
Синякова (Шуварикова) Аленксандра Ивановна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1956
Отец:
Синяков Александр Иванович
Мать:
Синякова Аленксандра Ивановна
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