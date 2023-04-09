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Синяков Виктор Алексадрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1956

Отец: Синяков Александр Иванович

Мать: Синякова Аленксандра Ивановна