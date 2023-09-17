Малинкина Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Малинкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Малинкин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно