Малинкина Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинкина Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Малинкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Малинкин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинкин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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