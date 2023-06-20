Никитна Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитна Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1956

Сын: Никитин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Лидия

Отец ребёнка: Никитин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Михайл Иванович

Отец ребёнка: Никитин Иван

Смерть
Неизвестно