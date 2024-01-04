Казаков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Николай Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.04.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1911 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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