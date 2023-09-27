Юсупова Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Юсупов Илдар Низамутдинович
Отец ребёнка: Юсупов Низамутдин Хаертдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирдаус Низамутдиновна
Отец ребёнка: Юсупов Низамутдин Хаертдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Даут Низамутдинович
Отец ребёнка: Юсупов Низамутдин Хаертдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно