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иван Максимов
иван Максимов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Максим Ефимов
1799 г.р.
Мать
Параскева Иванова
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец:
Максим Ефимов
Мать:
Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно
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