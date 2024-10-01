Фадеев Агап
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Лукерья
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Агапов Илья
Мать ребёнка: Ермолаева Лукерья
Рождение ребёнка
1860 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1863
Сын: Агапов Яков
Мать ребёнка: Ермолаева Лукерья
Рождение ребёнка
13.09.1865 ст.
Смерть
Неизвестно