Фадеев Агап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Агап

Место рождения

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1858 г.р.
Скрыто настройками приватности
1863 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Лукерья

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Лукерья

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Агапов Илья

Мать ребёнка: Ермолаева Лукерья

Рождение ребёнка
1860 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Лукерья

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.03.1863

Сын: Агапов Яков

Мать ребёнка: Ермолаева Лукерья

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.09.1865 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Лукерья

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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