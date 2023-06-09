Афанасий Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Егор Григорьев
Мать: Агрофена Кезьмина
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ульяна Афанасьева
Мать ребёнка: Авдотья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Василиса Афанасьева
Мать ребёнка: Авдотья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фомина
Смерть
Неизвестно