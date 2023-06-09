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Афанасий Егоров

Место рождения

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Егор Григорьев

Мать: Агрофена Кезьмина

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ульяна Афанасьева

Мать ребёнка: Авдотья Фомина

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Василиса Афанасьева

Мать ребёнка: Авдотья Фомина

Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фомина

Смерть
Неизвестно