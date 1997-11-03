Америкова (Попова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1906
Дата смерти03.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Америков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Артемова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Америков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Америков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Америков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Америков Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1997