Америкова (Попова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Америкова (Попова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1906

Дата смерти

03.11.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Около 1933 г.р.
Около 1935 г.р.
Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Америков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Артемова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Америков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Америков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Америков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Америков Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Америков Дмитрий Сергеевич

Смерть
03.11.1997
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