Куценко Фатинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Фатинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1908

Дата смерти

29.06.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
29.06.2000
Похороны
Неизвестно
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