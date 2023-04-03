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Ефимия Гаврилова
Ефимия Гаврилова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Дата смерти
20.09.1837
Пол
Женский
Отец
Гавриил Иванов
1803 г.р.
Мать
Васса Меркулова
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Гавриил Иванов
Мать:
Васса Меркулова
Смерть
20.09.1837
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