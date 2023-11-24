Ан Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Юлия
Отец ребёнка: Ли Кун Бяг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Клавдия
Отец ребёнка: Ли Кун Бяг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Ольга
Отец ребёнка: Ли Кун Бяг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ли Константин
Отец ребёнка: Ли Кун Бяг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ли Кун Бяг
Смерть
Неизвестно