Шадрина (Ефимова) Степанида (Стефанида) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1799
Рождение ребёнка
14.12.1801
Дочь: Шадрина Лукия Афанасьевна
Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
20.03.1806
Дочь: Шадрина Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
11.10.1808
Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич
Мать Акилина?
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Шадрина Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно