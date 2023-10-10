Шадрина (Ефимова) Степанида (Стефанида) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Ефимова) Степанида (Стефанида) Ивановна

Место рождения

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.10.1799

Муж: Шадрин Афанасий Варфоломеевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1801

Дочь: Шадрина Лукия Афанасьевна

Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1806

Дочь: Шадрина Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.10.1808

Сын: Шадрин Назар Афанасьевич

Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Мать Акилина?
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Шадрина Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шадрин Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Шадрин Афанасий Варфоломеевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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