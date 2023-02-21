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Пархимович Наум Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Пархимович Александр

Мать: Пархимович Зиновия Евтухова

Рождение ребёнка
04.11.1798

Сын: Пархимович Аникей Наумов

Мать ребёнка: Пархимович Прасковья Трофимова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пархимович Ермол Наумов

Мать ребёнка: Пархимович Прасковья Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархимович Прасковья Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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