Пархимович Наум Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Пархимович Александр
Рождение ребёнка
04.11.1798
Мать ребёнка: Пархимович Прасковья Трофимова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Пархимович Прасковья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно