Черненко Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1938

Дата смерти

25.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1967

Дочь: Хлестова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Хлёстов Юрий Аркадьевич

Рождение ребёнка
26.12.1970

Дочь: Сорокина Хлёстова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Хлёстов Юрий Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлестов Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Хлёстов Юрий Аркадьевич

Смерть
25.08.1989
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