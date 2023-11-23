Черненко Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1938
Дата смерти25.08.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1967
Дочь: Хлестова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Хлёстов Юрий Аркадьевич
Рождение ребёнка
26.12.1970
Дочь: Сорокина Хлёстова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Хлёстов Юрий Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хлёстов Юрий Аркадьевич
Смерть
25.08.1989