Улита Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1749 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Федор Иванович

Мать: Ксения Степановна

Смерть
Неизвестно