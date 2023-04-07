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Улита Федоровна
Улита Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор Иванович
1749 г.р.
Мать
Ксения Степановна
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Федор Иванович
Мать:
Ксения Степановна
Смерть
Неизвестно
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