Суслов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Суслов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 27.02.1903
Мать ребёнка: Суслова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Суслова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Боброва Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Суслова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суслова Александра Дмитриевна
Смерть
1949