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Суслов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Суслов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 27.02.1903

Сын: Суслов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Суслова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Суслов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Суслова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Боброва Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Суслова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Николай Иванович

Мать ребёнка: Суслова Александра Дмитриевна

Смерть
1949