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Рябцев Иосиф Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Рябцева Раиса Иосифовна

Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна

Рождение
1894 ст.

Отец: Рябцев Лукьян Фёдорович

Мать: Рябцева Устиния Савельевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рябцева Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна

Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Рябцева Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Рябцев Федор Иосифович

Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рябцева Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
17.02.1940

Дочь: Рябцева Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Наталия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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