Рябцев Иосиф Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Рябцева Раиса Иосифовна
Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна
Рождение
1894 ст.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рябцева Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна
Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Рябцева Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рябцева Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1940
Дочь: Рябцева Любовь Иосифовна
Мать ребёнка: Рябцева Наталия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно