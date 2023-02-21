Толкачева Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Толкачева Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Толкачев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Толкачева Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Толкачев Евгений Филиппович

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Толкачева Синклитикия Филипповна

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Толкачева Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Филипп Самойлович

Смерть
Неизвестно
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