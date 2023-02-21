Толкачева Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Толкачева Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Толкачева Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Толкачев Евгений Филиппович
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Толкачева Синклитикия Филипповна
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Толкачева Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно