Игнатов Александр Иванович
мужской, родился 09.04.1950, Морсово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
умер 04.05.2026, Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край
ОтецИгнатов Иван Данилович21.04.1922 г.р.
МатьИгнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна19.04.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950
Морсово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1973 по ?.12.2023
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Бракосочетание
23.02.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Зеленогорск Красноярского края
Рождение ребёнка
16.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Красноярск-45 Красноярского края
Место жительства
С ?.12.2023
Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край
Смерть
04.05.2026
Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край
Похороны
07.05.2026
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
26.05.2026
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край