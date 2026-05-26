Игнатов Александр Иванович 09.04.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатов Александр Иванович

Автор
ВИ
Игнатов В.

мужской, родился 09.04.1950, Морсово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

умер 04.05.2026, Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край

Отец
Игнатов Иван Данилович21.04.1922 г.р.
Мать
Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна19.04.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950

Отец: Игнатов Иван Данилович

Мать: Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна

Морсово, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
С 1973 по ?.12.2023
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край

Бракосочетание
23.02.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Рождение ребёнка
12.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Зеленогорск Красноярского края

Рождение ребёнка
16.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Красноярск-45 Красноярского края

Место жительства
С ?.12.2023
Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край

Смерть
04.05.2026
Сосновоборск, город Сосновоборск, Красноярский край

Попал под автомобиль в 14:13, скончался в реанимации в 16:58

Похороны
07.05.2026
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Прощание в Рождественском храме г. Красноярск. Кремация

Похороны
26.05.2026
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Захоронение урны с прахом. 10:00 по МСК

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