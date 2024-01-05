Голицына (Коробкина) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Коробкина) Евгения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1939

Отец: не указан

Мать: Коробкина Елена

Рождение ребёнка
24.07.1964

Дочь: Голицына Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Трофимович

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Трофимович

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