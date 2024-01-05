Голицына (Коробкина) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1939
Отец: не указан
Мать: Коробкина Елена
Рождение ребёнка
24.07.1964
Дочь: Голицына Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Трофимович
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голицын Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Трофимович