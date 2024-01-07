Пронин Ануфрий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Ануфрий Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА, Ф. 1209, Оп. 1 ч. 3, Д. 213. Переписная книга городка Скопина и Скопинского уезда стрельцам, казакам и всяких чинов людям переписи Козьмы Лопухина (1678 г.) Л. 306 Во дворе Ульянка Пронин у не... Показать все
Рождение ребёнка
1655

Сын: Пронин Зот Ануфриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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