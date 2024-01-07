Пронин Ануфрий Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА, Ф. 1209, Оп. 1 ч. 3, Д. 213. Переписная книга городка Скопина и Скопинского уезда стрельцам, казакам и всяких чинов людям переписи Козьмы Лопухина (1678 г.) Л. 306 Во дворе Ульянка Пронин у не... Показать все
Рождение ребёнка
1655
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно