Листов Пётр Афанасьевич 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Листов Пётр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Афанасий Лаврентьевич

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1769

Дочь: (Листова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1772

Дочь: (Листова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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