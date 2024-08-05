Листов Пётр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Афанасий Лаврентьевич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1769
Дочь: (Листова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1772
Дочь: (Листова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно