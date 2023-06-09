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королев николай иванович

Место рождения

Казарка, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Королев иван иванович

Мать: Королева анастасия сергеевна

Казарка, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Королев владимир николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
Причина смерти: Сердечный приступ