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Васькова (Рябинина) Вера Ефимовна
Васькова (Рябинина) Вера Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Рябинин Ефим Алексеевич
Мать
Рябинина (Балякина) Екатерина Михайловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Рябинин Ефим Алексеевич
Мать:
Рябинина Екатерина Михайловна
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