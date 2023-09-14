Васькова (Рябинина) Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васькова (Рябинина) Вера Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Рябинин Ефим Алексеевич

Мать: Рябинина Екатерина Михайловна

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