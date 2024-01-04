Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Муж: Ежов Яков Никитин
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Стефан Василиев Ежов
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.
Дочь: Ежова Анна Якова
Отец ребёнка: Ежов Яков Никитин
Рождение ребёнка
03.04.1893 ст.
Дочь: Ежова Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Ежов Яков Никитин
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.
Дочь: Ежова Анна Яковлева
Отец ребёнка: Ежов Яков Никитин
Смерть
Неизвестно