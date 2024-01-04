Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Кузнецова) Ксения Федорова

Место рождения

Тараканово, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараканово, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Муж: Ежов Яков Никитин

Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Поручитель Стефан Василиев Ежов
Рождение ребёнка
27.08.1891 ст.

Дочь: Ежова Анна Якова

Отец ребёнка: Ежов Яков Никитин

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1893 ст.

Дочь: Ежова Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Ежов Яков Никитин

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.

Дочь: Ежова Анна Яковлева

Отец ребёнка: Ежов Яков Никитин

Сосновка, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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