Ольга Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Львовна

Ольга Львовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ильменский Любовь Степановна

Отец ребёнка: Петров Степан Петрович

Рождение ребёнка
30.01.1874

Сын: Петров Иван Степанович

Отец ребёнка: Петров Степан Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close