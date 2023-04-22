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Башун Анастасия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Башун Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Башун Платон Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1914

Сын: Башун Пётр Платонович

Отец ребёнка: Башун Платон Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.02.1916

Сын: Башун Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: Башун Платон Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башун Платон Дмитриевич

Смерть
?.06.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погибла в блокаду Ленинграда