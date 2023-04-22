Башун Анастасия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти?.06.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Башун Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Башун Платон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Башун Платон Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.02.1916
Отец ребёнка: Башун Платон Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1942
Погибла в блокаду Ленинграда