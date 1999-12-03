Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1999

Дата смерти

30.06.?

Пол

Женский

Отец

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1999

Отец: Анатолий

Мать: Таня

Смерть
30.06.?
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