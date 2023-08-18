Васина (Точилина) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васина (Точилина) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1936

Сын: Васин Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Васин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Неизвестно

Отец ребёнка: Васин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Васин Александр

Смерть
Неизвестно
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