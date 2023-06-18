Шараметова Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.2012
Дочь: Шараметова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Шараметов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
05.07.2021
Дочь: Шараметова Алёна Александровна
Отец ребёнка: Шараметов Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно