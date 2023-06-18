Шараметова Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шараметова Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.2012

Дочь: Шараметова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Шараметов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
05.07.2021

Дочь: Шараметова Алёна Александровна

Отец ребёнка: Шараметов Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шараметов Александр Анатольевич