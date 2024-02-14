Samaletdin Sheyket
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самалетдин Летфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ibrahim) Halide
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Samaletdin Al
Мать ребёнка: (Ibrahim) Halide
Рождение ребёнка
09.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ibrahim) Halide
Смерть
Неизвестно