Samaletdin Sheyket — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Samaletdin Sheyket

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самалетдин Летфулла

Мать: Samaletdin (Юсупов) Merjam

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ibrahim) Halide

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Samaletdin Al

Мать ребёнка: (Ibrahim) Halide

Рождение ребёнка
09.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ibrahim) Halide

Смерть
Неизвестно

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