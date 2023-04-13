Coblentz Samuel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Coblentz Samuel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Coblenz Max

Мать ребёнка: Coblentz Michla

Рождение ребёнка
Около 1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Coblentz Michla

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Coblentz Michla