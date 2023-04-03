Ипполитов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Самсон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Аксен Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Осип Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Леонтий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно