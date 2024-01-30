Иевлева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1913 ст.
Дочь: Иевлева Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Иевлев Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Иевлев Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Иевлева Аполлинария Яковлевна
Отец ребёнка: Иевлев Яков Терентьевич