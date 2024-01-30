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Иевлева Анна Васильевна

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1893

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
20.06.1913 ст.

Дочь: Иевлева Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Иевлев Яков Терентьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Иевлев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Иевлев Яков Терентьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Иевлева Аполлинария Яковлевна

Отец ребёнка: Иевлев Яков Терентьевич

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