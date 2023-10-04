Мясникова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1900
Дочь: Нелюбина Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Мясников Иван Савельевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мясников Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Мясников Иван Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мясников Иван Савельевич
Смерть
Неизвестно