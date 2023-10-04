Мясникова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясникова Пелагея

Мясникова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1900

Дочь: Нелюбина Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Мясников Иван Савельевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мясников Елифер Иванович

Отец ребёнка: Мясников Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Мясников Иван Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мясников Иван Савельевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close