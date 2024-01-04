Телминов Неофит (Нефёд) Феофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелминов Неофит (Нефёд) Феофанов

Телминов Неофит (Нефёд) Феофанов

Место рождения

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1685 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1655 по 1660 г.р.

Мать

Вычислено 1665 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.

Отец: Телминов Феофан Григорьев

Мать: Телминова Феодосия Савельева

Данилова, Шадринский уезд, Пермская губерния
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) ... Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close