Телминов Неофит (Нефёд) Феофанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1685 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1685 ст.
1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского дворянина Ивана Томилова: Буткинская слобода (Часть 3) (л. 28) ... Деревни Даниловой Двор оброчного крестьянина Феофана Григорьева сына ... Показать все
Смерть
Неизвестно