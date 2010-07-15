Клюкина Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2010

Отец: не указан

Мать: Клюкина Татьяна Васильевна

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