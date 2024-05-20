Сухарева Екатерина «Карповна»
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1814
Дочь: Елохина (Сухарева) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Сухарев Григорий Ясачный Леонтьевич
Тагна, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно