Сухарева Екатерина «Карповна» Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухарева Екатерина «Карповна»

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1814

Дочь: Елохина (Сухарева) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Сухарев Григорий Ясачный Леонтьевич

Тагна, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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