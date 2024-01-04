Спиридон Филиппович ? /Спиридон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридон Филиппович ? /Спиридон Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипов Филипп /Филипов/

Мать: не указана

Военная служба
30.06.1915
Род войск: 41-й Сибирский стрелковый полк Воинское звание: стрелок д. Зберож, д. Венгра пропал без вести
Место жительства
Неизвестно
Слободской уезд, Вятская губерния, Приволжский федеральный округ, Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести
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