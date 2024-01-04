Спиридон Филиппович ? /Спиридон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипов Филипп /Филипов/
Мать: не указана
Военная служба
30.06.1915
Род войск: 41-й Сибирский стрелковый полк Воинское звание: стрелок д. Зберож, д. Венгра пропал без вести
Место жительства
Неизвестно
Слободской уезд, Вятская губерния, Приволжский федеральный округ, Россия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести